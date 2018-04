Toti: "Scellerato tornare al voto"

(Fotogramma)

"Con la buona volontà è possibile trovare un programma minimo di governo" tra centrodestra e M5S. Lo dice il governatore ligure Giovanni Toti ai microfoni di 'Circo Massimo'. "Il dialogo sugli incarichi istituzionali è stata una prova che induce un po' di ottimismo, ma non è facile e non so neanche quanto possa durare", aggiunge l'esponente azzurro.

"Votare adesso - continua Toti - sarebbe scellerato. Credo che in qualche modo si dovrà fare un governo che magari duri un anno-due per sterilizzare anche le clausole di salvaguardia''.

Il governatore rassicura poi sull'unità del centrodestra - "l'accordo - garantisce - reggerà. Non credo sia interesse di nessuno dividersi" - e insiste sulla necessità di un partito unico: ''Ne parlo da tanto tempo, perché penso che con un M5S al 33% il centrodestra si debba strutturare. Ma il partito unico deve essere una scelta del popolo, senza predellini e iniziative personali''.