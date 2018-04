Di Maio: "Noi pronti e fiduciosi"

(Fotogramma)

"Vediamo che ci sono delle evoluzioni negli altri schieramenti, evoluzioni a cui guardiamo. Registro come un passo in avanti la dichiarazione di stamattina del segretario del Pd Martina come sono ben consapevole che Matteo Salvini sappia che al Quirinale o ci vai con il 17 o con il 37 in ogni caso non fa 51% e quindi non crei una maggioranza". Così il leader di M5S Luigi Di Maio che incontrando i giornalisti a margine di 'Sum#02' ha aggiunto: "Io aspetto e guardo a queste evoluzioni dei due schieramenti consapevole che l'obiettivo è dare un governo del cambiamento al Paese". "Noi siamo pronti e sono molto fiducioso sul contatto di governo", ha aggiunto.

"Come ho detto l'altro giorno all'uscita dal Quirinale - ha continuato il candidato premier M5S -, siamo al lavoro per creare una maggioranza di governo che metta al centro le soluzioni ai problemi dei cittadini e queste soluzioni passano per un contratto di governo sul modello tedesco, un contratto di governo che come ho detto qualche giorno fa può essere sottoscritto dal M5S o con la Lega o con il Pd. Noi siamo pronti e sono molto fiducioso sul contratto di governo".

E a chi gli domandava dell'ipotesi che il Pd sia disposto ad appoggiare un governo pentastellato a condizione che Di Maio faccia un passo indietro, lo stesso Di Maio ha replicato: "Non ho alcun tipo di notizie, sappiamo che sia da una parte sia dall'altra ci sono evoluzioni, le attendiamo".