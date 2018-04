Impasse a 5 Stelle. Ad oltre un mese dalle elezioni politiche che lo hanno incoronato primo partito d'Italia, il M5S sembra permanere in una situazione di stallo in cui l'ipotesi di formare a breve un nuovo governo stringendo un'alleanza con un'altra forza politica appare sempre più lontana. Se da un lato il leader del Carroccio Matteo Salvini ha annunciato la volontà di presentarsi al prossimo giro di consultazioni al Colle insieme ai suoi alleati, escludendo così l'ipotesi di tagliare fuori dai giochi Forza Italia, dall'altro il Pd sembra non voler rinunciare all'intenzione di andare all'opposizione.

Tuttavia ieri l'appello lanciato ai dem da Di Maio potrebbe aver ammorbidito qualche posizione. Il candidato premier del M5S aveva invitato il Partito democratico a "sotterrare l'ascia di guerra" per dare un governo al Paese, scatenando una bagarre all'interno del Pd. Mentre il segretario reggente Maurizio Martina ha ribadito che, nonostante il cambio di tono, la linea del Pd resta la stessa, lamentando la presenza di "ambiguità politiche", più cauta è stata la posizione di Dario Franceschini, che su Twitter ha invitato gli altri militanti a "riflettere e tenere comunque unito il Pd". Una trattativa dem-pentastellati è, quindi, ancora oggetto di polemica all'interno del Pd che, almeno per ora, resta alla finestra.