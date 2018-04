Fine 2° round

(Fotogramma)

Fine secondo round. Il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, giunto al Quirinale stamane ha terminato il suo colloquio con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. "Parlo per me, ma sono convinto che esprimo un sentimento comune anche ai presidenti di Camera e Senato: siamo tutti accanto al Presidente Mattarella nella ricerca di soluzioni ed è un compito, come potete immaginare, estremamente difficile, complesso e presenta una sua innegabile urgenza. Per il Presidente è un momento delicato e siamo pienamente solidali con lui", ha affermato dopo aver incontrato Mattarella.

Si tratta del primo dei tre colloqui che concluderanno il secondo ciclo di consultazioni per la formazione del nuovo governo. A breve sarà la volta dei presidenti della Camera Roberto Fico, già arrivato, e del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, attesa per le 12.

Al termine, come già accaduto una settimana fa, Mattarella potrebbe incontrare brevemente i giornalisti per tracciare un rapido bilancio sugli incontri di questi due giorni ed indicare i possibili passi che potrebbe compiere nei prossimi giorni, per cercare di accelerare i tempi per la formazione del governo.

Sul tavolo la possibilità di un pre-incarico ad un esponente del centrodestra o di M5S; l’ipotesi di un incarico esplorativo; un incarico pieno per un governo di responsabilità nazionale, se il precipitare della crisi siriana dovesse richiederlo.