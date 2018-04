Salvini: "Raid Siria errore tremendo"

Matteo Salvini (Afp)

L'attacco in Siria è un "errore tremendo" che porta "al rischio di un conflitto mondiale, per il grilletto facile di qualcuno". Lo dice Matteo Salvini all'AdnKronos. Il leader della Lega si augura "che l'Italia non sia complice". Poi, rispondendo a una domanda se l'escalation in Siria porterà a tempi più brevi per la creazione dell'esecutivo, Salvini osserva: "io al governo ci sarei da un mese, non ho bisogno delle bombe per assumermi le responsabilità di governo". "Altri siano responsabili", chiede il leader del Carroccio.