Di Maio scherza con Rana: "Tortellini con Berlusconi? Avariati"

Immagine di repertorio (Afp)

Incontro con siparietto politico, tra Luigi Di Maio e Giovanni Rana al Vinitaly, davanti al padiglione del Trentino Alto Adige. "E' un onore per me incontrarla", esordisce Di Maio stringendo la mano al noto produttore di tortellini italiani. I cronisti ne approfittano per incalzare Di Maio con battute gastronomiche. Come riempirebbe i tortellini, con Salvini?, gli viene chiesto senza ottenere risposta. "Con Berlusconi?", insistono i cronisti. E allora Di Maio replica con una battuta: "Così vengono avariati...".