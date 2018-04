Salvini: "Mai con il Pd"

(Foto Fotogramma)

"Mai con il Pd". Così Matteo Salvini replica a Carlo Calenda che in un'intervista a 'Repubblica' ha lanciato la proposta di un ''governo di transizione'' appoggiato da tutte le forze politiche. E a Luigi Di Maio ("Questa immagine di centrodestra è una strada non percorribile ma potrebbe essere un danno per il Paese, visto le lacerazioni che hanno al loro interno"), il leader del Carroccio ha detto secco: "Rispetti il voto".

In una diretta Facebook dal Molise, il numero uno della Lega ha sottolineato: "Sento che qualcuno vorrebbe rimettere in piedi un governo alla mo' di Mario Monti... tutti dentro per tirare a campare e spennare gli italiani, per continuare a essere servi di Bruxelles e delle alleanze dei bombardatori. Noi siamo leali, fieri, coerenti, vogliamo rispettare gli impegni presi ma nel nome dell'interesse degli italiani". "Non esistono unioni, alleanze che possano prevedere il fatto che i vantaggi siano di altri e i problemi siano degli italiani. Voglio guidare un Paese che non pieghi più la testa nei confronti di nessuno", ha rimarcato Salvini.