Salvini: "Detto no a Berlusconi che ha proposto accordo con Pd"

Matteo Salvini e Silvio Berlusconi (AFP PHOTO)

Berlusconi ha chiesto di accettare il Pd? "Sì, qualche volta me lo ha detto ma io gli ho risposto 'non pensarci neanche'". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, durante la puntata di 'Di Martedì', in onda su La7.

Parlando poi del leader del M5S, aggiunge: "Di Maio torni sulla terra. Ci vediamo, ragioniamo di tasse, lavoro e pensioni e si parte". E sottolinea: "Basta con i no".

INCARICO - "Incarico a Casellati? Va benissimo, anche a Fico - assicura il leader della Lega -. Se qualcuno riesce a far dialogare va benissimo, se troviamo qualcuno che riesca a fare smettere di litigare Di Maio e Berlusconi e si comincia a governare per il bene di questo Paese, io sono la persona più felice".

LEGGE ELETTORALE - "Governo di tutti insieme per fare una legge elettorale, per arrivare a votare in autunno? E' una cosa che mi va bene" dice poi Salvini. "Chi prende un voto in più governa - aggiunge riferendosi a quella che potrebbe essere la nuova legge - ma ho il dubbio che molti dei parlamentari eletti, tra tre mesi mi dicono 'con il piffero che vado a casa'".