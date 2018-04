Salvini: "Figura terza? Perché no"

(Foto Fotogramma)

"Se ci fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma, che io condivido, perché no". Matteo Salvini, in un'intervista a 'Telemolise', risponde così al giornalista che ipotizza un terzo candidato premier, altro rispetto al leader della Lega e Luigi Di Maio.

Esploratore o preincarico?

"Io a differenza di Di Maio non sono qua a dire o governo io o non si fa niente", aggiunge Salvini ribadendo i punti fondamentali sui quali una eventuale figura terza dovrebbe aiutarlo. E cioè: abolire la Legge Fornero, gli studi di settore, abbassare le tasse, controllare i confini, approvare una legge sulla legittima difesa. In quel caso, "il presidente del Consiglio potrebbe anche farlo qualcun altro".