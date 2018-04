M5S: "Meglio voto che tirare a campare"

(Foto Afp)

"Ce la stiamo mettendo tutta per dare agli italiani un Governo che migliori loro la vita. Rimaniamo noi stessi: intransigenti e legati ai nostri principi, in primis la coerenza. Un governo che tiri a campare non ci interessa, a quel punto meglio il voto. Stateci vicini", è l'ultimo tweet di Danilo Toninelli".

Dal canto suo il leader della Lega Matteo Salvini arrivando in fiera, a Milano, per visitare il Salone del Mobile, afferma: "Ho la netta sensazione che ci sia qualcuno che vuole perdere tempo e che non vuole nessun governo, per arrivare a un governo tecnico alla Monti, telecomandato da Bruxelles per spennare gli italiani". "Per evitare questa fregatura - avverte - farò tutto quello che è possibile fare, se possibile mettendomi anche in campo in prima persona".

I cinque stelle sono un ''pericolo per il Paese, non sono un partito democratico'', ha ribadito Silvio Berlusconi sottolineando: "Va evitata assolutamente una loro presa del potere''. E aggiunge: "Serve un governo del centrodestra che trovi i voti in parlamento", tutte le altre ipotesi "sono spiacevoli, deprecabili e dannose per il paese". Governo del centrodesrta che potrebbe ''concretamente fare accordi con uomini saggi, con i parlamentari dei gruppi misti e anche esponenti del Pd".

"Sono contrario al no deciso che dice la Lega e che dice Fratelli d'Italia alla possibilità di aprire un discorso sul programma con il Partito democratico", che, "invece, dal punto di vista della responsabilità e della democrazia, ritengo sia anni luce davanti ai cinque stelle'', ha detto ancora il Cavaliere.

Nel frattempo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sta ricevendo al Palazzo del Quirinale Maria Elisabetta Alberti Casellati. La presidente del Senato deve tirare le somme del suo mandato esplorativo.