Salvini: "No a governo tecnico"

"Ho la netta sensazione che ci sia qualcuno che vuole perdere tempo e che non vuole nessun governo, per arrivare a un governo tecnico alla Monti, telecomandato da Bruxelles per spennare gli italiani". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini arrivando in fiera, a Milano, per visitare il Salone del Mobile. "Per evitare questa fregatura - avverte - farò tutto quello che è possibile fare, se possibile mettendomi anche in campo in prima persona".

Il leader della Lega ha annunciato di voler parlare della formazione del governo solo al termine della visita: "Alla fine del giro, verso le 14.30-15, dopo aver sentito, visto che non li ho ancora sentiti, Di Maio, Berlusconi, la Meloni e tutti quanti, vi dico se c'è qualcosa di nuovo", ha risposto ai cronisti che gli chiedevano una valutazione della situazione politica. "Li sentirò al telefono se troverò un divano comodo - ha ironizzato - e comunque durante il giro tra gli stand".