Berlusconi: "Mai detto noi con Pd"

(Fotogramma)

"Non ho mai detto di voler fare un governo coi voti del Pd" e "voglio confermare che non c'è nessun contatto in atto con il Pd. Io ho solo detto che avremo dovuto presentarci in Parlamento con il nostro programma e raccogliere i voti di tutti coloro che non ritenessero cosa buona per l'Italia e per loro andare a nuove elezioni". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Campobasso.

Nel centrodestra, aggiunge il leader di Forza Italia, smentendo così il 'divorzio' in corso nella coalizione, le cose vanno "bene, molto bene. Ho appena parlato con Giancarlo Giorgetti e quindi siamo sempre e assolutamente convinti che dobbiamo fare un governo: il centrodestra è unito e Matteo Salvini deve essere il leader. Tutto come prima".