"Dialogo con M5S? Aspettiamo Mattarella"

(Fotogramma)

"Adesso noi dobbiamo fare una cosa: aspettare le indicazioni del presidente Mattarella e capire quale sarà lo scenario da lunedì". Così il segretario reggente del Pd Maurizio Martina risponde a chi gli chiede se il Pd sia disposto a dialogare con il M5S.

A margine dell'incontro 'Insieme per pensare, per reagire' organizzato dalla minoranza dem all'acquario civico di Milano, Martina spiega: "Noi vogliamo essere assolutamente rispettosi di questo passaggio che il presidente sta facendo". Certo, "dal punto di vista politico è indubitabile che il Paese ha vissuto 48 giorni di una polemica continua, tra le cosiddette forze vincitrici del 4 marzo" e questo "la dice lunga sulla capacità di creare una prospettiva per il Paese dal lato di chi il 5 marzo ha pensato di fare tutto subito, tutto veloce, tutto nuovo. In realtà il Paese è fermo ad aspettare l'ennesima polemica fra di loro".

"Valuteremo il percorso da fare anche al nostro interno - risponde poi il segretario gli chiede se la prossima settimana sarà convocata la direzione Pd -, alla luce delle indicazioni e delle novità che eventualmente emergeranno" dal Colle.