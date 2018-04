Mandato a Fico per verifica governo M5S-Pd

(Foto Adnkronos)

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato al presidente della Camera, Roberto Fico, il mandato di verificare la possibilità di dar vita a una maggioranza di governo tra M5S e Pd. Fico dovrà riferire entro giovedì prossimo.

A Fico, ha spiegato il segretario generale della presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, il capo dello Stato "ha affidato il compito di verificare la possibilità di un’intesa di maggioranza parlamentare tra il MoVimento 5 Stelle e il Partito democratico, per costituire un governo. Il presidente della Repubblica ha chiesto al presidente della Camera di riferire entro la giornata di giovedì".

"Mi metterò al lavoro da subito e secondo me un punto fondamentale è che si deve partire dai temi e dal programma per l’interesse del Paese - ha detto Fico dopo aver ricevuto il mandato esplorativo - Ed è quello che cercherò di fare da subito". Dopo il colloquio al Colle il presidente della Camera è arrivato a piedi a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Fico è successivamente rientrato alla Camera.

MATTARELLA - "A distanza di quasi due mesi dal 4 marzo, va sottolineato il dovere di dare al più presto un governo all’Italia" avrebbe affermato Mattarella, durante il colloquio con il presidente della Camera. "Ho atteso altri 3 giorni per registrare eventuali novità pubbliche, esplicite e significative nel confronto tra i partiti. Queste novità non sono emerse" ha detto il capo dello Stato.

PARTITO DEMOCRATICO - Il mandato 'stretto' a Roberto Fico costringe il Pd a scendere in campo. I dem incontreranno il presidente della Camera ma il fronte renziano fa subito muro. "Un accordo politico con i 5 Stelle è impossibile" mettono nero su bianco, a stretto giro, Alessia Morani e Simona Malpezzi. I parlamentari vicini all'ex segretario stoppano, insomma, qualsiasi fuga in avanti dell'ala 'dialogante' dem.

E poi i renzianissimi Dario Parrini e il capogruppo al Senato, Andrea Marcucci, fino al presidente dem, Matteo Orfini: un fuoco di fila a stoppare ogni illazione su un possibile accordo con M5S. "Eravamo, siamo e resteremo alternativi ai Cinque Stelle”, dice Orfini. E Marcucci: "Non ci sono le condizioni minime per una maggioranza politica tra 5 stelle e Pd. Ascolteremo il presidente Roberto Fico con la dovuta attenzione, ma per noi le distanze sul programma restano molto marcate".

Nelle scorse settimane a muoversi controcorrente sulla chiusura ai 5 Stelle era stato Dario Franceschini all'assemblea dei gruppo Pd. Anche l'area Orlando non è del tutto impermeabile all'ipotesi di un confronto. Sostenitore del dialogo, da tempo, è Michele Emiliano. Ma, a quanto viene riferito, il bacino dei 'dialoganti' resta minoranza nei gruppi parlamentari.