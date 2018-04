Mattarella convoca Fico

(FOTOGRAMMA)

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato per le 17 al Palazzo del Quirinale il presidente della Camera, Roberto Fico. Ne dà notizia un comunicato.

Nulla ancora di deciso da parte del capo dello Stato sui prossimi passi da compiere sulla strada della formazione del governo. Dopo il fine settimana di riflessione, in mattinata, il capo dello Stato ha riunito i suoi consiglieri per valutare come procedere.

FICO - Sul tavolo la possibilità di un nuovo mandato esplorativo, stavolta al presidente Fico, con tempi e modalità ancora da definire, oppure altre ipotesi anche in base all'evoluzione del confronto politico.