"Pd-M5S? Una presa in giro"

(Afp)

"Bisogna rispettare sempre le indicazioni del Presidente, ma farò di tutto perché non accada questa presa in giro". Lo dice Matteo Salvini, dal Friuli, commentando l'incarico esplorativo affidato al presidente della Camera Roberto Fico, incarico per verificare una possibile maggioranza M5S-Lega.

"Io - aggiunge - non voglio vedere Renzi, Serracchiani o la Boschi al governo per i prossimi cinque anni, non è giusto, non è normale, non è rispettoso. Ma se a Roma la smettessero di litigare sarebbe meglio per tutti".

"Se il voto degli italiani e la democrazia contano ancora qualcosa - precisa -, gli unici che non possono andare al governo sono quelli del Pd e della sinistra, che hanno perso in Italia, hanno perso in Molise e domenica perderanno anche qui in Friuli-Venezia Giulia".