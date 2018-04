Pd-M5S, mai dire mai

(Fotogramma)

Se sono rose fioriranno. Pd-M5S insieme? Mai dire mai. Oggi alle 14:30 una delegazione del partito incontrerà il presidente della Camera Roberto Fico, al quale è stato affidato il mandato di verificare la possibilità di dar vita a una maggioranza di governo tra le due forze. Maurizio Martina sta sentendo in queste ore le varie personalità del Pd in vista delle consultazioni. Il reggente, al lavoro al Nazareno, sta anche avendo una serie di contatti telefonici con alcuni sindaci, governatori e amministratori locali e con alcuni segretari regionali dem per fare il punto della situazione.

La linea della maggioranza renziana per il momento resta quella della chiusura ai 5 Stelle. Ma tra i dem c'è chi vorrebbe tentare la carta del dialogo come Dario Franceschini, che, in un'intervista a 'Repubblica', sottolinea come non si possa dire solo no.

La strada è in salita per il capogruppo dem al Senato Andrea Marcucci che, parlando a "Radio Anch'io" su Radio Raiuno, dice: "Non sono ottimista non vedo le condizioni perché i programmi si possano allineare". L'accordo è "quasi impossibile" ma "le sorprese in politica - aggiunge - sono sempre dietro l'angolo".

"La situazione è molto delicata, i numeri in Parlamento molto risicati. Il lavoro dei professori evidenzia posizioni molto distanti", osserva Marcucci, riferendosi al comitato del M5S incaricato di mettere in luce le convergenze programmatiche, e aggiunge che, nel caso di un eventuale accordo tra M5S-Pd, "quando ci sarà una proposta chiara, delle condizioni definite, a un certo punto un passaggio per la direzione andrà fatto".

"Noi - continua - siamo disponibili a un confronto. Non ho capito se la cosa riguarda solo il Pd o se riguarda Bonino, Nencini e Lorenzin. Perché il Pd si è candidato con una coalizione". "Sono preoccupato per le distanze programmatiche. Per esempio il piano sugli investimenti del Paese: la Tap, la Tav... ma - assicura - andremo a ascoltare e ci faremo un'opinione".

"Mi domando se sia Fico il candidato a poter fare questo. Secondo me - nota - questo tentativo è più che altro istituzionale. E' Fico il candidato a premier in grado di far fare dei passi indietro molto importanti e molto rilevanti su questioni su cui il M5S si è speso in questi ultimi anni?". "Vedremo. Io credo che sia difficile, quasi impossibile. Vorrebbe dire rinnegare gran parte del loro programma elettorale. E devono capire se a fronte di un'operazione del genere perderanno dei parlamentari. Se perdono 5 senatori - conclude Marcucci - la maggioranza non c'è più''.