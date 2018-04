Napolitano operato al cuore, medici: "Ha grande tempra"

Fotogramma

Ore d'ansia per il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. L'ex Capo dello Stato, 92 anni, nel tardo pomeriggio di ieri è stato ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma dopo un malore con forti dolori al petto ed è stato sottoposto ad un intervento al cuore cominciato alle 22 e terminato alle 2 della notte. Un intervento lungo e delicato in considerazione anche dell'età del paziente. L'intervento, provocato da una dissecazione dell'aorta ascendente, "è andato molto bene", ha spiegato il professor Francesco Musumeci che ha operato Napolitano. "Il cuore ha ripreso bene la sua funzione, il presidente è molto stabile, siamo molto soddisfatti".

L'ex capo dello Stato si trova in terapia intensiva. "Aspetteremo le prossime per vedere come risponde all'intervento, tenendo conto non è una persona giovanissima, i 93 anni sicuramente conteranno sul recupero". Ma l'ex capo dello Stato, ha sottolineato il chirurgo in un incontro con i giornalisti, "ha una grande tempra e una grande fibra e questo lo aiuterà speriamo a recuperare bene e presto".

Dopo aver spiegato che l'intervento, con la sostituzione del tratto iniziale della valvola aortica, è stato condotto "in assoluta emergenza" perché la dissecazione dell'aorta può portare "ad una sua rottura in qualsiasi momento", il professor Musumeci ha detto che prima dell'operazione Napolitano "era assolutamente cosciente".

"Ho parlato con lui, spiegandogli tutto quanto prima che lo addormentassimo - ha raccontato ancora il cardiochirurgo del San Camillo - Lui era assolutamente cosciente di quello che succedeva, lucido, sveglio, ci ha in qualche modo incoraggiato affinché andasse tutto bene".

"Se le condizioni emodinamiche rimangono stabili - ha concluso Musumeci - in mattinata cominceremo a svegliarlo e vedremo come reagisce e si riprende. Nel corso della mattina avremo ulteriori informazioni su quello che è il progresso, il percorso clinico del presidente".