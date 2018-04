Martina: "Fatti passi avanti con M5S"

Fotogramma

Nuovo round di consultazioni per risolvere l'impasse sul governo. Al termine dei colloqui del presidente della Camera, Roberto Fico, con il gruppo Pd, il reggente Maurizio Martina ha parlato di passi avanti.

"Riconosciamo e registriamo passi in avanti importanti, che vogliamo riconoscere, in particolare rispetto ad alcune richieste fondamentali che avevamo avanzato già al primo giro di consultazioni, chiudere la fase di confronto che il M55 aveva con il centrodestra e sul quale sono arrivate parole definitive, molto importanti, che vogliamo riconoscere come fatto politico" ha detto Martina.

"Non nascondiamo le difficoltà e le differenze che animano questo confronto tra noi, è giusto dirlo per serietà verso il Paese - ha puntualizzato il reggente Pd - Siamo forze diverse, che hanno espresso ed esprimono anche punti di vista molto differenti ma questo non esclude la possibilità di riconoscere i passi in avanti".

"Abbiamo deciso di convocare la Direzione nazionale il 3 maggio - ha aggiunto Martina - in quella sede decideremo come sappiamo fare, come partito, come comunità, se e come accedere a questo confronto".

"Io sono convinto che il Pd possa fare un prezioso lavoro unitario. Ci credo - ha poi detto il segretario uscendo da Montecitorio - e mi impegno per questo. Ho grande rispetto per tutte le posizioni e so che possiamo trovare una sintesi. Se siamo arrivati qui è perché altri hanno fallito. Siamo una comunità politica che sa confrontarsi e prendere insieme la giusta via nell’interesse dell’Italia".

A parlare all'uscita di Montecitorio, anche il capogruppo Pd a palazzo Madama, Andrea Marcucci, che ha ricordato "che se il dialogo partisse, la nostra base di dialogo sarebbero i 100 punti del programma Pd”.