Odio social su Napolitano, polizia apre indagine

(fonte Quirinale)

La Polizia Postale ha aperto un'indagine a seguito dei pesanti insulti social all'indirizzo del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, che in queste ore sta recuperando dopo un intervento al cuore. Ad annunciare l'apertura dell'indagine lo stesso capo della polizia Franco Gabrielli, che ha risposto alla lettera del deputato del partito democratico Michele Anzaldi in cui chiedeva l'attivazione della Postale per verificare eventuali reati per i commenti di odio verso Napolitano.