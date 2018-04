Salvini: "Non lascio Berlusconi"

AFP PHOTO / MARCO BERTORELLO

"Dicono che lascerò Berlusconi? Non è vero che accadrà". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, da Spilimbergo, in Friuli Venezia Giulia. "Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d'ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra".

Nel corso di una diretta Facebook all'esterno del Cie di Gradisca d'Isonzo, Salvini ha ribadito la sua posizione: "O si può mantenere il patto preso con gli italiani o tanto vale chiedere la fiducia e andare a votare senza mediazioni". "Io - sottolinea - rispetto alle elezioni del mese scorso, non cambio di un millimetro: coerenza, lealtà, fiducia in voi". "Non si tradisce, non si cambia, si rispettano gli impegni, si vogliono mantenere le promesse senza passare da destra a sinistra, da sinistra a destra, a giorni alterni", ha aggiunto Salvini.

Il leader della Lega ha detto di non capire chi "come i Cinque Stelle dialoga una settimana con la Lega e una settimana con la sinistra. Per me - ha aggiunto - la coerenza è un valore che nella vita, come nella politica, significa ancora qualcosa".