Martina, gelo su Renzi: "Impossibile guidare il Pd così"

(FOTOGRAMMA)

In Direzione "servirà una discussione franca e senza equivoci perché è impossibile guidare un partito in queste condizioni e per quanto mi riguarda la collegialità è sempre un valore, non un problema". Lo dichiara il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, per il quale "ciò che è accaduto in queste ore grave, nel metodo e nel merito".

"In queste ore - aggiunge - stiamo vivendo una situazione politica generale di estrema delicatezza. Per il rispetto che ho della comunità del Partito democratico porterò il mio punto di vista alla Direzione Nazionale di giovedì che, evidentemente, ha già un altro ordine del giorno rispetto alle ragioni della sua convocazione".

ESTINZIONE - "Così un Partito rischia solo l’estinzione e un distacco sempre più marcato con i cittadini e la società; si smarrisce l’impegno per il cambiamento e non si aiuta il Paese. Per questo - conclude Martina - continuo a pensare che il Pd abbia innanzitutto bisogno di una vera ripartenza su basi nuove".