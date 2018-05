Pd, Fassino: "Mai detto rischio scissione"

Piero Fassino smentisce di aver mai parlato di rischio scissione per il Pd. "Contrariamente da quanto battuto da alcune agenzie - precisa in una nota Fassino - non ho affatto dichiarato che ci sia un rischio di scissione. Basta rivedere e ascoltare le parole da me pronunciate ad Agorà per constatare che ho detto che 'nessuno nel Pd si augura scissioni' e che nessuno ha intenzione di provocarle".