M5S: "Nessun governo tregua"

(Foto Fotogramma)

Governo di tregua? "Non sopporto i retroscena politici, questi governi, sono fatti per tirare a campare e gli italiani non ce la fanno più. Preferisco tornare a votare, sarebbe, in poche parole, un ballottaggio. Fateci andare a governare". Così il capogruppo dei senatori M5S, Danilo Toninelli, ai microfoni di Radio anch'io, su Rai Radio 1. "Ho la convinzione - aggiunge - che se si facesse un governo per tirare a campare i cittadini sarebbero ancora più disaffezionati alla politica".