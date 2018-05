Salvini: "Governo con M5s fino a dicembre"

(Foto Afp)

No a un governo tecnico, sì a uno "a tempo" con i Cinque Stelle. "Mi sembra chiaro che se tutti rimangono arroccati sulle loro posizioni, sui loro veti e sui loro 'no', non se ne esce" dice Matteo Salvini, segretario federale della Lega, al termine della riunione del Consiglio federale in via a Bellerio. Rinnova ancora l'invito al M5s per "accompagnare Italia nei prossimi mesi con un governo a tempo che faccia poche cose e bene". "Se di governo di tregua o a tempo bisogna parlare, l'incarico va dato partendo da chi ha vinto le elezioni, escludendo qualsiasi esecutivo tecnico alla Monti" e per quanto riguarda i tempi "fino a dicembre". L'altra strada "se non si rispettano le condizioni della Lega", rimarca, è quella del voto a ottobre o a novembre. "Al presidente Mattarella, lunedì, potremmo chiedere - anticipa -, per evitare l'ennesimo governo tecnico irrispettoso per gli italiani, un governo che si faccia carico di fare in fretta e bene poche cose: una legge elettorale che mandi al governo chi prende un voto in più, come per le regionali - conclude -, il blocco dell'Iva e delle accise rispettando parametri europei e di andare a Bruxelles a dire che prima viene l'interesse nazionale".