Mattarella in visita da Napolitano

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato questa mattina, per una visita privata, dal presidente emerito Giorgio Napolitano, ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma. Mattarella - a quanto apprende l'Adnkronos Salute - è stato accolto dal direttore generale della struttura romana, Fabrizio d'Alba. Arrivato intorno alle 10, ha conversato per una decina di minuti con Napolitano. Ha parlato poi con i medici complimentandosi per aver constatato la rapida ripresa dell'ex presidente.