Berlusconi: "Tocca a noi"

(FOTOGRAMMA)

Un governo del centrodestra che vada in Parlamento a trovare i voti mancanti di tutte le forze responsabili, altrimenti noi non ci stiamo ed è meglio tornare a votare. Silvio Berlusconi, riferiscono fonti azzurre, avrebbe accantonato l'idea di un 'governo del presidente', ipotesi bocciata sin dall'inizio dalla Lega, ribadendo la linea di sempre: l'incarico spetta alla coalizione vincente, formata da Fi-Lega-Fdi, e va affidato al candidato premier Matteo Salvini o a un altro esponente di centrodestra indicato da lui, che si impegni a cercare i consensi necessari per arrivare a palazzo Chigi.

Secondo fonti parlamentari, il Cav - pur non fidandosi di Luigi Di Maio - sia ieri sera che stamane, al vertice con gli alleati a palazzo Grazioli alla fine non si sarebbe opposto all'idea di dare a Salvini il mandato per trattare ancora con i 5 Stelle per uscire dallo stallo e per questo non ci sarebbe stata nessuna sorpresa, né irritazione, quando Salvini ha incontrato Di Maio. Una versione confermata da Fdi, per bocca di Ignazio La Russa: ''L'incontro con Di Maio è normale, ci sta. Quello che giudico carente, ma Salvini era emozionato, è l'impressione che ha dato, diversa dalla realtà, non si è spiegato molto bene".

"La realtà infatti - assicura l'ex ministro - è che noi abbiamo chiesto al Colle per Matteo l'incarico perlomeno a 180 gradi, ovvero: escluso l'accordo con il Pd in forma organica, non è escluso che Salvini possa parlare con M5S. Dalla sua dichiarazione questo non si è capito. Sembrava che volesse solo andare a cercare i voti 'spuri'". Berlusconi, insomma, per venire incontro alla Lega e non essere lui a rompere la coalizione, avrebbe detto no al 'governissimo', lasciando la strada aperta al confronto con i grillini. Sono loro a non volere noi e porre veti su Forza Italia, avrebbe detto l'ex premier.

E sarebbe stato Giancarlo Giorgetti, raccontano, il più determinato a stringere un'intesa governativa Lega-M5S, assicurando al Cav le 'garanzie' a tutela di Forza Italia tramite la presenza nella futura squadra di palazzo Chigi di ministri di area azzurra.