Resa dei conti nel centrodestra

(Fotogramma)

E' iniziato il vertice decisivo del centrodestra in vista delle consultazioni di oggi al Colle. Sul tavolo c'è la proposta di Luigi Di Maio a Matteo Salvini di formare un esecutivo scegliendo un premier terzo ma lasciando fuori Silvio Berlusconi. Proposta che però rischia di spaccare il centrodestra.

L'incontro segue il vertice di ieri sera a Palazzo Grazioli tra il Cavaliere, il leader della Lega e Giorgia Meloni. La senatrice di Fi Licia Rozulli, parlando ai microfoni di 'Circo Massimo', su Radio Capital, si dice sicura che l'allenza terrà. "È ovvio che Di Maio ieri ha fatto un ultimo tentativo disperato di spaccare il centrodestra - ha detto - ma è stato respinto".

"Salvini ha ribadito la fedeltà all'alleanza, a 12 milioni di elettori, a un programma - ha sottolineato Ronzulli -. Ieri si è parlato della proposta di Di Maio, ma non dell'ipotesi concreta che si realizzasse. Non è stata presa in considerazione. Forza Italia se non entra al governo va all'opposizione e il centrodestra si rompe, cosa che nessuno vuole".