Salvini: "O centrodestra o voto"

(Afp)

"E' fondamentale che il voto degli italiani sia rispettato. Quindi o un governo del centrodestra, oppure elezioni il prima possibile, per la prima volta in estate. Non c'è tempo da perdere, non esistono governi tecnici alla Monti". Così Matteo Salvini commenta la proposta di un governo neutrale avanzata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Contiamo che Berlusconi mantenga la parola data e abbia la nostra stessa coerenza - ha aggiunto - poi gli italiani ci daranno la maggioranza assoluta e cambieremo l'Italia da soli".

"#Mattarella vuole un 'governo neutrale'? - scrive poi il leader leghista su Twitter - Per carità, serve un governo coraggioso, determinato e libero, che difenda in Europa il principio PRIMA GLI ITALIANI, che difenda lavoro e confini, altro che governino per tirare a campare. Per me, o si cambia o si vota! Conto su di voi".

FORZA ITALIA - ''Fi, coerentemente con il voto degli italiani, valuterà posizione con alleati tenuto conto degli impegni presi tra i leader. Non ci spaventa il voto (confronto elettorale) ma estate non aiuta la partecipazione. Meglio autunno" scrive in una nota il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Maria Stella Gelmini.

FRATELLI D'ITALIA - "All’Italia non serve un governo neutrale ma un governo capace di schierarsi con gli italiani" commenta la compagna di coalizione e presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. "E il Presidente Mattarella sa bene che nessun governo è neutrale". E ancora: "Questo tabù di dare l’incarico al centrodestra è per noi incomprensibile e non condivisibile. Non ci saranno i voti di Fratelli d’Italia per un altro governo nato nei laboratori del Quirinale e incapace di dare risposte ai cittadini".