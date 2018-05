Renzi: "Gentiloni candidato premier Pd"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

"Tendenzialemente sarà Gentiloni, specie se si voterà presto. Naturalmente non voglio tirare per la giacchetta il presidente Gentiloni". Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì quando gli è stato chiesto chi sarà il candidato del Pd se si dovesse andare a votare a breve. "Io trovo allucinante fare una campagna elettorale a Ferragosto, mi sembra una cosa folle. Si sono visti Di Maio e Salvini per decidere quando si vota, a quello che ricordo io lo decide il presidente della Repubblica...". "Il presidente della Repubblica è lì, ha la pazienza di Giobbe - rimarca Renzi - . Sono due mesi che chiede 'mi portate uno straccio di governo? Un governo lo devo avere per mandarlo a Bruxelles, per eliminare le salvaguardie Iva'. Allora sarebbe buon senso anche per i promessi sposi, Salvini e Di Maio, che si mettessero di buzzo buono e al presidente della Repubblica che chiede uno sforzo non avessero il coraggio di dire no, perché è dare uno schiaffo alle istituzioni". "Se io fossi andato da Fazio a dire che era il tempo di fare un accordo con i 5 Stelle avrebbero chiamato un'ambulanza. Siamo troppo lontani". "La spallata a Di Maio? -conclude- non è la ripicca del passato, non sono gli insulti del passato, sono le cose da fare. C'e' anche un minimo di coerenza e di dignità".