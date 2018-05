Di Maio: "Altre 24 ore, ma ora tocca a Salvini"

(Fotogramma)

"Abbiamo chiesto 24 ore a Mattarella, ora sta al centrodestra, sono dinamiche interne a loro. Io continuo con la campagna elettorale, non ho disdetto il biglietto per domani alle 7.50" diretto a Parma. "Non faccio previsioni". Così Luigi Di Maio, scendendo dal gruppo del M5S diretto in Aula per votare, risponde a chi gli chiede delle trattative con la Lega sulla strada di un governo insieme.

Secondo quanto filtra dai vertici del M5S, il veto su Fi e Silvio Berlusconi resta: "Accetteremmo - dicono - solo l'appoggio esterno, nient'altro". L'incontro di oggi tra i due leader, raccontano, è stato un tète à tète, presenti solo Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Nonostante la richiesta di 24 ore aggiuntive arrivata al Quirinale, "siamo ancora al primo step", dunque il boccino resta nella mani di Silvio Berlusconi e di un eventuale passo di lato. "Nessun nome per la premiership" è sul tavolo della trattativa tra Lega e 5 Stelle. Il dialogo, spiega il M5S, "è fermo a un primo step", dunque "è prematuro ogni ragionamento in tal senso".

Fonti della Lega raccontano intanto all'Adnkronos che sarebbe arrivato proprio dal Carroccio il consiglio al leader dei 5 Stelle di 'calmierare' i toni contro Berlusconi, per svelenire il clima e facilitare la strada per un accordo con la Lega in zona Cesarini.

"Non è un veto su Berlusconi - diceva questa mattina Di Maio ai cronisti in transatlantico - ma è una volontà di dialogare con la Lega. Noi vogliamo fare un governo che preveda due forze politiche e non 4, perché lo abbiamo visto che cosa succede quando si fanno i governi a 4 o a 5".

A stretto giro dalle parole del capo politico del Movimento, nel Palazzo crescevano i rumors su trattative in corso mentre Salvini disertava l'incontro all'assemblea annuale di Rete imprese Italia, dove era atteso per un saluto. Poco dopo, l'incontro a Montecitorio tra i due.