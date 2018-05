Di Maio: "Salvini ci spera? Ci abbiamo provato 60 giorni"

Luigi Di Maio

Salvini ci proverà fino all'ultimo? "Non so, questo ce lo devono dire loro. Ma ci abbiamo provato 60 giorni, almeno che non ci siano colpi di scena clamorosi...". Così Luigi Di Maio, all'Adnkronos, commenta le parole del leader della Lega, questa mattina ancora un pizzico fiducioso di arrivare a un governo politico.

"Stamattina c'è la nostra riunione per la raccolta fondi - spiega Di Maio - domani sono in partenza, siamo già in campagna elettorale. Se ci dovessero essere novità - dice poi riguardo alle parole di Salvini - bisogna innanzitutto informare il Quirinale, perché abbiamo già attentato troppo alla pazienza del Presidente della Repubblica, altrimenti si torna al voto", ribadisce il capo politico dei 5 Stelle tornando sull'ipotesi di modificare "la legge Tremaglia, così andiamo alle urne prima senza attendere il 22 luglio".

Salvini, ospite di Circo Massimo su Radio Capital, ha assicurato che lui ci proverà "fino all'ultimo minuto utile" a dare un governo politico al Paese, "tutti sanno che se si vuole io sono pronto già domattina". "No, non sto facendo pressioni su Berlusconi. Non mi permetto di fare pressioni né di dare lezioni a nessuno. Ma, ha aggiunto, "se si resta fermi sulle posizioni, l'unica è andare al voto".

"La mia posizione di oggi è quella di due mesi fa - ha spiegato - lavoro a un governo che premi il voto degli italiani". Ma "ci sono ancora due veti incrociati, non è cambiato niente: Di Maio dice 'se c'è Berlusconi no', e Fi giustamente dice 'noi non siamo fratelli poveri di nessuno, c'è una coalizione'. E io in mezzo perché nessuno dice no alla Lega".

La coalizione di centrodestra resta quella presentata alle elezioni. Salvini - smentendo seccamente "ricostruzioni fantasiose, minacce, ricatti, fideiussioni, proprietà dei simboli"- ha detto che la decisione di restare alleato a Berlusconi "è una scelta di coerenza, ci siamo presentati insieme con un programma comune, non cambio idea. Non sono certo io a frantumare le coalizioni".