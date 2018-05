Salvini: "Grazie Silvio, ora al lavoro"

(Fotogramma)

"Come promesso, stiamo lavorando fino all'ultima ora per far nascere un governo fedele al voto degli italiani. Tenuta salda per lealtà e coerenza l'unità del centrodestra, come da nota del presidente Berlusconi che ringraziamo, rimane da lavorare su programma, tempi, squadra e cose da fare". Così Matteo Salvini dopo la disponibilità del Cavaliere a non mettere veti al tentativo di accordo tra Lega e M5s per la formazione del governo.

"Per me - aggiunge - sarebbe un onore guidare il paese. O si chiude veloce, o si vota".