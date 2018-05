Premier, spunta ipotesi staffetta tra Di Maio e Salvini

(FOTOGRAMMA)

Al termine del faccia a faccia a Montecitorio, Matteo Salvini e Luigi Di Maio assicurano con una nota congiunta che sono "stati fatti passi in avanti significativi" per la composizione del governo, ma restano vari nodi da sciogliere sul tavolo e per questo M5S e Lega stanno valutando la possibilità di chiedere al capo dello Stato Sergio Mattarella un ulteriore 'tempo supplementare' per la definizione del programma e della futura squadra.

Resta, innanzitutto, la questione della premiership che una volta risolta potrebbe sbloccare a 'cascata' le altre caselle chiave, a cominciare dal ministero dell'Economia. "L'uno tira l'altro, la scelta del premier è legata a doppio filo con la poltrona di via XX settembre" dice un big grillino.

IL TOTO NOMI - Si continua a parlare di Giancarlo Giorgetti come possibile premier (assieme ai nomi circolati in queste ultime ore), ma chi ha avuto modo di sentirlo assicura che il numero due di via Bellerio non avrebbe alcuna intenzione di assumere la guida del nuovo esecutivo M5S-Lega.

Mentre potrebbe aprirsi qualche spiraglio per un ruolo comunque importante e operativo ma più in linea con la sua volontà di tenere un low profile (come, ad esempio, il posto di vicepremier).

STAFFETTA - Una figura terza potrebbe essere l'escamotage per uscire dall'impasse, ma in queste ore si parla con insistenza dell'ipotesi di una staffetta a palazzo Chigi tra Di Maio e Salvini. Venerdì il capo politico del M5S e il segretario del Carroccio dovrebbero rivedersi: l'obiettivo è chiudere la partita entro lunedì con la lista dei ministri.