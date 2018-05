Chi è Giampiero Massolo, possibile premier

(Fotogramma)

Quello che guiderà il governo sarà "un premier terzo, né M5S né della Lega" ha detto ieri sera Alfonso Bonafede (M5S). Da quel momento, come sta accadendo per la squadra dei ministri, non si fa altro che fare ipotesi sul nome del presidente del Consiglio in grado di mettere d'accordo Lega-M5S sciogliendo così uno dei nodi più spinosi.

L'ultima ipotesi sul tavolo, che sta prendendo piede, ha il nome di Giampiero Massolo. Nato a Varsavia (Polonia) nel 1954, laureato in Scienze politiche, da maggio 2016 è presidente del Consiglio di amministrazione di Fincantieri S.p.A. e presidente dell’Istituto per gli Studi di Politica internazionale (Ispi) dal gennaio 2017.

Come si legge sul sito di Fincantieri, Massolo nel 1977/78 presta servizio presso la Fiat a Torino, alla direzione per le Relazioni economiche e sociali e successivamente alla Direzione per le questioni comunitarie e gli affari internazionali.

Entrato nella carriera diplomatica nel maggio 1978, a 23 anni, dal 1980 al 1982 presta servizio all’ambasciata presso la Santa Sede e poi dal 1982 al 1985 all’Ambasciata a Mosca come primo segretario nel settore economico-commerciale. Dal 1985 al 1988 è alla Rappresentanza permanente presso l’Unione europea a Bruxelles, con l’incarico di portavoce della delegazione italiana nei gruppi di lavoro competenti per la politica dell’ambiente e dell’energia, per gli aiuti di Stato e la politica industriale.

Dopo queste esperienza all'estero torna in Italia e dal 1990 è presso l’ufficio diplomatico del presidente del Consiglio dei ministri (in quell'anno Giulio Andreotti), di cui nel 1993, nel governo Ciampi, diviene Consigliere diplomatico aggiunto. Nel 1994 è capo della segreteria del presidente del Consiglio dei ministri nel primo governo Berlusconi e poi nel governo Dini. Nel giugno 1996 rientra al ministero degli Affari esteri come Capo del Servizio Stampa e Informazione e Portavoce del ministro. Il 23 dicembre 1997 è nominato Ministro Plenipotenziario.

Dal dicembre 2001 al marzo 2004 è vice Segretario generale della Farnesina, dal marzo al novembre 2004 è Direttore generale per gli Affari politici Multilaterali ed i Diritti Umani; dal 20 novembre 2004 è Capo di Gabinetto del ministro degli Affari esteri Gianfranco Fini.

Il 2 gennaio 2006 è nominato ambasciatore. Dal maggio 2006 al settembre 2007 è Direttore generale per il Personale. Nel settembre 2007 viene nominato Segretario generale del ministero degli Affari esteri, il più elevato incarico della carriera diplomatica italiana.

Dall’aprile 2008 al 31 dicembre 2009 ha svolto altresì la funzione di Rappresentante personale (Sherpa) del presidente del Consiglio dei ministri per il G8 e per il G20 ed è stato tra l’altro responsabile, in tale veste, del coordinamento tematico generale della Presidenza italiana del G8 nel 2009 e della preparazione del Vertice dell’Aquila.

L’11 maggio 2012 è stato nominato dal presidente del Consiglio, Mario Monti, Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza.