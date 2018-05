Berlusconi: "Patrimoniale 5S-Lega? Mai detto"

Nessun affondo contro Lega e M5S. Silvio Berlusconi, con una nota di Forza Italia, smentisce di aver mai espresso un commento negativo sull'ipotesi della formazione di un governo giallo-verde nella sua visita ad Amart, mostra mercato dell’antiquariato al Museo della Permanente a Milano. "Speriamo che questi due qui non vadano avanti perché mettono la patrimoniale", sono le parole attribuite al Cav durante una conversazione con uno degli espositori. Parole che vengono seccamente smentite. "Leggiamo di un presunto commento negativo del presidente Berlusconi in merito al governo Lega-M5S e del rischio di una patrimoniale. La frase - precisa una nota di Forza Italia - non è stata pronunciata nel corso della visita privata alla mostra e non corrisponde al pensiero del presidente di Fi''.

Durante la visita ad Amart, a chi gli chiedeva il suo punto di vista sulla possibile intesa tra Carroccio e M5S, il Cav ha detto: "Non voglio fare nessuna dichiarazione, non è il caso. Vediamo come vanno le cose". Il leader di Forza Italia ha poi chiarito di non sentirsi tradito da Salvini. "No, no", ha risposto a chi gli domandava se il segretario della Lega avesse tradito l'alleanza del centrodestra. Berlusconi si è intrattenuto per circa un'ora ad Amart, e, da quanto trapela, avrebbe acquistato un disegno di Marc Chagall raffigurante un nudo di donna, di cui non è noto il valore.