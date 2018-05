Di Maio vede Salvini: "Se falliamo si torna al voto"

(Afp)

Con Matteo Salvini "portiamo avanti i temi del contratto di governo. Il nostro obiettivo è portare avanti quanti più punti possibili per gli italiani, se riusciamo bene, sennò si torna al voto". Così ha sostenuto il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, arrivando a Montecitorio dove a breve incontrerà il leader della Lega. "Stiamo parlando del contratto di governo alla tedesca che dovremmo firmare davanti agli italiani" - ha aggiunto, spiegando che con la Lega "per ora ci sono ampie convergenze sul reddito di cittadinanza, il conflitto d'interessi, sulla tassazione della flat tax. Ci sono tante buone cose da fare...". In merito alla scelta del premier, invece, "non c'è ancora una discussione sui nomi", ha affermato Di Maio, smentendo con una smorfia e un gesto delle mani il nome, circolato in queste ore, di Giampiero Massolo.