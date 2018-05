'The End', manifesto tombale Pd

(FOTOGRAMMA)

Prima il bacio Di Maio-Salvini. Poi un remake dei 'Bari' di Caravaggio con i volti dei leader di Lega e M5S, assieme a Silvio Berlusconi. E ora una lapide 'dedicata' al Partito democratico con la scritta 'The End'.

La nuova installazione artistica - che gira da qualche ora sui social - è apparsa in una via del centro di Roma, vicino a Fontana di Trevi, dove i passanti hanno potuto ammirare un manifesto-murales con l'immagine della lapide di addio ai progetti dem.

La street art continua dunque a prendere spunto dalla politica, arricchendo il dibattito con senso critico o, in alcuni casi, profetico. E in questo nuovo capitolo di arte su strada si vede il manifesto con la frase 'La rivoluzione siamo noi', sotto alla quale c'è la lapide con inciso 'The End' e in basso il simbolo del Pd e la scritta 'Tesseramento 2018'.