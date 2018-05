Salvini: "Stasera chiameremo Mattarella"

(Fotogramma)

"Si lavora su tutto: sabato, domenica, giorno e notte, e poi vediamo di arrivarne a una. Mattarella lo chiameremo stasera". Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, uscendo dall’incontro con il leader M5S, Luigi Di Maio.

Intanto si è concluso il secondo giorno di lavori, a Palazzo Pirelli, al tavolo tecnico per la definizione del contratto di governo tra M5s e Lega. Non è ancora risolto il nodo del premier che dovrebbe guidare il nuovo esecutivo giallo verde.

Dato per assodato il passo indietro dei due leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio da Palazzo Chigi, resta da capirà chi sarà la figura 'terza', in gradi di mettere d'accordo Lega e M5s. Una figura che dovrà essere di "altissimo profilo", come raccomandato dal Quirinale, ma sui nomi il riserbo è massimo e l'ufficialità, assicurano, arriverà non prima "di uno o due giorni".