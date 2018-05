Colle: "Nessuno ha mai proposto Sapelli a Mattarella"

(Fotogramma)

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non ha posto alcun veto o diniego sul professor Sapelli per la semplice circostanza che nessuno, né prima né durante le consultazioni, gli ha mai proposto, direttamente o indirettamente, il suo nome". Lo precisa l'Ufficio stampa del Quirinale, in riferimento alle dichiarazioni del professor Giulio Sapelli.

In un'intervista a 'Sussidiario.net', Sapelli ha spiegato come è tramontata, secondo lui, o perché non è mai decollata la sua ascesa a palazzo Chigi. "Se Di Maio vuole fare il premier a tutti i costi - ha detto il professore - Salvini ha chiesto mani libere sul resto. Ma a quel punto Mattarella potrebbe avergli detto che non vuole sentir parlare delle sue proposte sull'Europa e sul resto".

Sapelli non ha dubbi: il veto sulla sua candidatura l'ha messo "l'asse Mattarella-Di Maio, prono all'Europa, anzi a questa Europa, alla Ue così com'è", che invece va rimessa in discussione a cominciare dallo strapotere esercitato dalla Germania. "Sarei andato a parlare con la Merkel. Sull'austerity la Germania si sta spaccando, non sono più tutti duri e puri. Ci dica, frau Merkel, dove dobbiamo andare? A Monaco o ad Amburgo?".

Adesso come si mette? "Non lo so. Continuo a pensare che siamo davanti a un vulnus inferto alla Costituzione. Non eravamo una Repubblica parlamentare? Forse quando Mattarella è andato a trovare Napolitano ha contratto la sua malattia. Mattarella vuole il governo tecnico, mi chiedo però quale sia il tecnico che si presta. Il Paese si accorgerà che abbiamo avuto una grande occasione, quella di rinegoziare l'Europa, di uscire dalla deflazione - ha concluso Sapelli - e dare un po' di respiro ai Paesi europei senza cadere nel nazismo economico, che se andiamo avanti così è quello che ci aspetta".