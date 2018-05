"Nel contratto di governo nessuna uscita dall'euro"

(Afp)

"Il contratto di governo pubblicato dall'Huffington Post è una versione vecchia che è stata già ampiamente modificata nel corso degli ultimi due incontri del tavolo tecnico. La versione attuale, dunque, non corrisponde a quella pubblicata. Molti contenuti sono radicalmente cambiati. Sull'euro, ad esempio, le parti hanno già deciso di non mettere in discussione la moneta unica. La versione pubblicata, dunque, non è fedele a quella attuale". Lo affermano il Movimento 5 Stelle e la Lega in una nota congiunta.

Fonti M5S sostengono che la bozza uscita in queste ore risale in realtà a ieri mattina, ma su molti punti - compreso il nodo dell'Europa e della moneta unica - il documento in questione conteneva la sola 'sintesi' degli uffici legislativi, che avevano raccolto tutti i punti dei due programmi su uno stesso tema facendoli confluire in una bozza a cui avrebbe dovuto poi lavorato il tavolo tecnico.