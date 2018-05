Di Maio: "Io e Salvini pronti a stare fuori"

(Afp)

"Nessuno ce lo ha chiesto, ma se serve a far partire il governo, io e Salvini siamo pronti anche a stare fuori''. Così Luigi Di Maio, arrivando a Montecitorio, assicura che lui e il leader del Carroccio sono pronti anche a fare un passo indietro e a rinunciare al ruolo di premier, vice o ministro di un dicastero di peso pur di dare il via a un governo giallo-verde. Il contratto di governo "è quasi finito" e contiene "tutti i valori fondanti, tutte le nostre battaglie storiche'' ma, ammette il leader pentastellato, sul nome del futuro premier "stiamo ancora discutendo".

"Io non credo nei tecnici - aggiunge - si va avanti sempre con soluzioni politiche". ''Credo sempre e solo in soluzioni politiche e questo lo sanno anche i leghisti, ce lo siamo sempre detti", insiste il capo politico dei Cinque Stelle che punta a un premier politico: ''Noi stiamo cercando una soluzione sul premier che possa rispecchiare il mandato politico che è stato messo nel contratto. Non è che stiamo cercando uno per strada per venire a fare il premier''.

Quanto all'ipotesi del professor Giuseppe Conte a palazzo Chigi Di Maio sottolinea: ''Fermo restando che non voglio giocare sui nomi, ma le persone su cui stiamo discutendo in queste ore vengono da due forze politiche, mentre il tecnico negli anni veniva chiamato dall'alto. Sono delle persone che devono avere la sensibilità politica già dentro di loro per affrontare i temi del contratto. E anche loro devono avere poi l'opportunità di realizzare questo contratto''.

Proprio ieri sera, nell'incontro con i direttivi 5 Stelle di Camera e Senato, Di Maio aveva ammesso che "il nodo da sciogliere è la premiership". Il leader del M5S, raccontano fonti M5S all'Adnkronos, aveva tracciato tutte le ipotesi in campo. Ovvero "un premier esterno è condiviso", ma è difficile, ha lasciato intendere, trovarne uno che metta d'accordo 5 Stelle e Lega. "Oppure la staffetta tra me e Matteo, ma anche qui è complicato, dovremmo decidere chi parte...". Infine un'ultima opzione, che a detta di alcuni dei presenti all'incontro sarebbe quella più improbabile: "Una staffetta con due nomi esterni, uno nostro e l'altro della Lega".