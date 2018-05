Mattarella vuole programmi, non bozze

(Foto Fotogramma)

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, esaminerà i programmi definitivi che gli verranno sottoposti dalle forze politiche che concluderanno accordi di governo. E' quanto precisano al Quirinale, rispondendo a chi chiede se il Capo dello Stato abbia ricevuto testi contenenti bozze del contratto di governo che stanno definendo M5S e Lega.

Al Quirinale confermano che durante le consultazioni di lunedì scorso, le delegazioni dei due partiti hanno voluto lasciare al presidente la bozza dell'accordo di programma come era stato definito fino a quel momento. Tuttavia il capo dello Stato non esamina bozze, ma i testi definiti, frutto della responsabilità dei partiti che concludono accordi di governo. Mattarella quindi finora non ha visionato nè sollecitato alcun documento.