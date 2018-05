I dubbi di Meloni: "Matteo sei convinto?"

(Fotogramma)

"L'Italia, per carità, ha bisogno di un governo ma chiedo ancora oggi a Salvini se davvero sia convinto che questa sia la scelta migliore o se sia il caso di tornare a chiedere con forza un incarico del centrodestra al Presidente della Repubblica perché non ho fatto mistero di non condividere le scelte di Mattarella, che ha fatto tutto tranne che dare l'incarico a chi aveva vinto le elezioni". Così il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, incontrando i giornalisti a Catania.

"Se fosse passata la nostra proposta di legge elettorale, noi oggi - ha aggiunto - avremmo un governo di centrodestra da due mesi. Quindi, chi aveva torto e chi aveva ragione? Io ho sempre lavorato tanto per dare soddisfazione alla volontà popolare. Ognuno poi fa le proprie scelte".

"Speravo che le cose - ha continuato Meloni - andassero diversamente dall'inizio. Speravo che Forza Italia e Lega Nord non votassero una legge elettorale vergognosa che ovviamente avrebbe consegnato l'Italia al caos. Fratelli d’Italia non la votò. Fummo noi tacciati di voler dividere la coalizione e spiegammo invece che quella legge elettorale avrebbe impedito all'Italia di avere un governo di centro destra, che é quello che volevano gli italiani". "Ce l'hanno dato il 4 marzo, ce l'hanno detto - ha concluso Meloni - quando si è votato in Molise, in Friuli Venezia Giulia e adesso pure ad Udine e abbiamo vinto anche lì. Gli italiani ce l’hanno detto in tutti i modi".