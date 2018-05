5S-Lega stringono sul premier

(Fotogramma)

Ultimo round per le trattative tra 5 Stelle e Lega per la formazione di un esecutivo gialloverde. L'accordo sul contratto di governo è stato raggiunto. Adesso anche l'intesa sulla premiership sembra a un passo. Un nome però ancora non c'è. Il M5S continua a sperare nell'ipotesi Di Maio, Matteo Salvini insiste invece su un premier terzo indicato dai 5 Stelle, politico o anche tecnico.

Il segretario della Lega vuole scacciare l'incubo di essere relegato al ruolo di numero due del capo politico pentastellato, per questo per Palazzo Chigi il suo schema resta quello di un doppio passo indietro dei due leader. Di Maio e Salvini potrebbero restare comunque dentro l'esecutivo alla guida di due ministeri di peso (il Viminale per il leader della Lega e il Lavoro o lo Sviluppo economico per il capo politico pentastellato).

Si continuano intanto a riempire le caselle della squadra di governo, meno di 20 ministri e una cinquantina tra vice e sottosegretari. In pole position ci sono quasi tutti i big . I nomi che circolano insistentemente sono tra gli altri quelli di Giancarlo Giorgetti come sottosegretario alla presidenza del Consiglio e di Simona Bordonali come ministro della Famiglia e disabilità. In quota Lega ci sono poi Nicola Molteni (Agricoltura), Giulia Bongiorno (Rapporti con il Parlamento) e Gianmarco Centinaio (Turismo e Affari regionali). Spunta anche il nome di Lorenzo Fontana, vicepresidente della Camera, fedelissimo di Salvini.

Alfonso Bonafede è dato in pole per il posto di Guardasigilli, Emilio Carelli per la Cultura. Tra i pentastellati ci sono poi Danilo Toninelli, Giulia Grillo e Laura Castelli. Per la Difesa si avanza il nome dell'ex capo di Stato Maggiore della Difesa, Luigi Mario Binelli Mantelli, in quota M5S, ma c'è anche una ipotesi Guido Crosetto (FdI), in quota Lega. Per l'Economia e gli Esteri potrebbero essere scelte invece due personalità esterne di alto profilo.