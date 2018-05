FT attacca ancora: "Conte neofita della politica"

(Fotogramma)

Giuseppe Conte, un "neofita della politica" è il "candidato di compromesso" del M5S e della Lega per ricoprire il ruolo di premier del nuovo "governo populista" italiano. Così il Financial Times torna a commentare le vicende politiche italiane, in un articolo nel quale riassume la cronaca di queste ore. Il quotidiano finanziario della City, molto critico verso la prospettiva del nuovo governo, non manca di sottolineare che i bond e il mercato azionario italiani sono "sotto pressione", mentre "gli investitori si mettono paura" degli sviluppi politici che si vanno delineando a Roma.