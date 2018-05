Conte sui siti stranieri

Giuseppe Conte "è stato incaricato di formare il primo governo populista di un Paese fondatore del progetto europeo". Lo scrive il quotidiano francese Le Monde dopo l'incarico affidato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella "all'esperto di diritto civile e amministrativo, finora sconosciuto al grande pubblico".

"Il professore Giuseppe Conte sarà il primo ministro italiano", titola sul suo sito web il quotidiano spagnolo "El Pais", che ricorda come "negli ultimi giorni la sua figura sia stata posta in discussione per la mancanza di esperienza politica e soprattutto dopo le notizie di alcuni media" sul suo curriculum.

"Giuseppe Conte ha ricevuto il mandato formale di diventare prossimo premier italiano, alla testa di una coalizione di due partiti populisti che prenderà il potere tra i timori che possa sfidare le relazioni di Roma con l'Europa", scrive nella sua edizione online il "Financial Times", ricordando le critiche nei suoi confronti per la mancanza di esperienza politica e le accuse di aver "abbellito" il suo curriculum.