Resta il nodo dell'Economia

Il nome di Paolo Savona continua a tenere in bilico la formazione della squadra di governo. Nel pomeriggio di ieri le sue quotazioni per il ministero dell'Economia sembravano in calo. Qualcuno anche tra i parlamentari leghisti ammetteva: "E' fuori". Per la casella di Via XX Settembre si pensava a Giancarlo Giorgetti. In serata, invece, Matteo Salvini rilancia con forza la candidatura dell'economista: "La figura di spessore, coerenza, onestà e pulizia di Savona sarebbero una garanzia per 60 milioni di italiani che finalmente avrebbero a Bruxelles uno che tratta, non impone, con il fatto che l'interesse nazionale viene prima", dice il leader della Lega. Ne parlerà con il premier incaricato Giuseppe Conte, annuncia. Torna in sella quindi il nome di Savona. E un altro indizio che gioca a favore della sua nomina sono le dimissioni dal fondo lussemburghese Euklid.