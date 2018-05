Cambia l'agenda di Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (FOTOGRAMMA)

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha annullato la presenza nel pomeriggio, alle 16:45, alla Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena.

Intanto, in queste ore, prosegue l'iter per la formazione di un nuovo governo: non appena il premier incaricato Giuseppe Conte avrà pronta la squadra, tornerà al Colle per presentare la lista di nomi.

Nella procedura che sta portando alla formazione dell'esecutivo, hanno fatto sapere dal Quirinale - rispondendo a chi ha chiesto se ci siano veti posti dal Capo dello Stato rispetto a candidature avanzate in alcuni dicasteri - non c'è un problema di veti sulle nomine dei ministri ma, in realtà, la questione da superare sono i diktat posti dai partiti della futura maggioranza nei confronti del presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio incaricato.