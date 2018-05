Tema banche incombe sul governo

(Fotogramma)

Il tema banche incombe sulla formazione del nuovo governo. La performance negativa registrata in Borsa dal comparto bancario e attribuita al clima di incertezza politica sarebbe infatti, secondo quanto viene riferito da fonti 5 Stelle di primo piano, uno dei punti più delicati nel confronto tra le forze politiche che compongono la futura maggioranza e il Quirinale. Il Presidente Mattarella infatti, anche nel conferire l'incarico a Giuseppe Conte, ha rimarcato la necessità di garantire la fiducia dei mercati e la sicurezza dei risparmi degli italiani.

Del resto anche all'interno del Movimento 5 Stelle c'è la consapevolezza di quanto il tema delle banche sia particolarmente sentito dall'opinione pubblica, anche alla luce di recenti vicende che hanno danneggiato i risparmiatori. Non a caso il premier in pectore Conte ieri ha sentito l'esigenza di ricevere i risparmiatori colpiti dalle crisi di alcuni istituti. "E' un tema caldissimo. Ci faranno la guerra sulle banche, vedrete", dice all'Adnkronos a taccuini chiusi uno dei parlamentari più ascoltati dal leader grillino Luigi Di Maio.

Oggi sull'argomento è intervenuto il deputato M5S Stefano Buffagni, che in un post su Facebook legge così l'andamento della Borsa e dello Spread alla luce dell'evoluzione del quadro politico: "Normale che chi investe, o specula, sui mercati usi qualsiasi mutamento del quadro per fare delle valutazioni di breve periodo, basti pensare agli andamenti positivi appena il quadro governativo diventava positivo nelle settimane passate. In compenso i titoli bancari 'affondano'... colpa del potenziale nuovo governo? O forse i titoli bancari 'affondano' poiché l'Ecofin ha appena approvato il pacchetto bancario - con vista sulla discussione dell'unione bancaria europea - che ancora una volta richiede in pratica rafforzamenti patrimoniali tanto per cominciare?".

"Il tutto ovviamente grazie anche ad un peso specifico in Europa da ultima della classe... e mentre in Italia fanno la morale, in Europa permettono di calpestarci", rimarca Buffagni, il quale osserva: "Il quadro è sicuramente complesso, ma in questi momenti si possono aprire spazi per un'Italia forte, con un governo forte, unito, con le idee chiare, consapevole sia dell'importanza dell'Unione Europea che del ruolo di primo piano che l'Italia deve tornare ad avere per tutelare i nostri cittadini, le nostre imprese ed i nostri risparmi".

"A giugno ci sarà un nuovo vertice dove dovremo farci trovare pronti, preparati, con serietà, professionalità e credibilità, nel rispetto degli equilibri europei, ma ponendo al primo posto gli interessi degli italiani. Dobbiamo mettere in sicurezza il nostro sistema bancario per evitare che la tempesta 'soffi' lì questa volta, per mettere in difficoltà il nostro paese", conclude il parlamentare pentastellato.